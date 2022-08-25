Любовь в лучах заката: Ляйсан Утяшева в облегающем купальнике оказалась в объятиях Павла Воли на яхте

Ляйсан Утяшева является известной телеведущей. Она не скрывает, что в юности занималась художественной гимнастикой. Ляйсан была успешной спортсменкой и завоевала множество наград.
Однако после завершения карьеры ей удалось попасть на ТВ. Теперь она счастлива в браке с Павлом Волей. Она частая гостья на модных показах и светских раутах.
Примечательно, что муж во всем поддерживает Утяшеву. Недавно она свозила свою семью в Башкирию. Телеведущая показала уникальные места в родной деревне. А вот вторую часть отпуска супруги с детьми решили провести в Турции. Ляйсан хвастается нарядами, в которых ходит в рестораны. также она танцует с детьми и кормит их кашей.
На этот раз Ляйсан растрогала поклонников трогательным видео с отдыха. Она снова провела время на яхте. Телеведущая щегольнула в облегающем купальнике.
Павел решил ее обнять и зацеловать прямо на палубе. Они вместе любовались закатом. Утяшева нежно гладила волосы супруга. Пара продемонстрировала настоящую идиллию.
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«Закат этого лета. Я запомнила его таким», – заявила звезда.
Поклонники восхитились романтичным роликом. Многие отметили, что Воля один из самых лучших мужей, который не боится демонстрировать свои чувства. «Шикарная пара», «Какие милые», «Вы такая классная пара», «Какие счастье», — прокомментировали пост подписчики.