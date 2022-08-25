Любовь в лучах заката: Ляйсан Утяшева в облегающем купальнике оказалась в объятиях Павла Воли на яхте

Ляйсан Утяшева является известной телеведущей. Она не скрывает, что в юности занималась художественной гимнастикой. Ляйсан была успешной спортсменкой и завоевала множество наград.

Однако после завершения карьеры ей удалось попасть на ТВ. Теперь она счастлива в браке с Павлом Волей. Она частая гостья на модных показах и светских раутах.