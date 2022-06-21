«Любовь утекает»: Машкова призналась, что не поддерживает отношений с отцом

Актриса Мария Машкова в соцсетях заявила, что по-прежнему не поддерживает отношений со своим отцом, знаменитым актером и режиссером Владимиром Машковым.

Она напомнила, что их разрыв произошел публично. Связь она поддерживает только с бабушкой. Но даже с ней в последнее время стала реже говорить по телефону.

«Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление папы доставляет мне физическую боль, и любовь утекает... Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня», — заявила актриса.

Ранее Владимир Машков призывал свою дочь вернуться в Россию и публично извиниться перед россиянами. Однако Мария Машкова со своей семьей осталась в Америке, сообщает ФАН.

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