Любовь Успенская обозвала Разина за пение под фонограмму Шатунова

Певица Любовь Успенская резко высказалась о выступлении Андрея Разина. В эфире программы «Хватит слухов!» Успенская рассказала, что на нее произвел ужасное впечатление ролик, в котором продюсер «Ласкового мая» исполнял со сцены хиты группы под фонограмму Юрия Шатунова.

«Он (Разин. — Прим. ред.) придурок, честно говоря. Я видела съемку: он выходит на сцену и голосом Шатунова поет. Даже не стесняется», — сказала певица.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня, причина смерти — обширный инфаркт. 48-летний певец в последнее время судился с Андреем Разиным из-за запрета петь хиты «Ласкового мая», и, по мнению многих его коллег, именно судебные тяжбы нанесли вред его здоровью, напоминает Телеканал «360».

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