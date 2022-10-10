Любовь Толкалина поделилась откровенным видео с отдыха на Мальдивах

Российская актриса Любовь Толкалина в понедельник поделилась со своими подписчиками в соцсети очередным видео с Мальдивских островов, где она в настоящее время проводит свои каникулы.

На откровенных кадрах 44-летняя Любовь принимает ванну с пеной и зрители могут видеть ее грудь, кокетливо прикрытую розовыми и желтыми бутонами цветов.

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