«Любовь либо есть, либо ее нет! Какое значение имеют года?»: жена Петросяна заявила, что не считает возраст помехой

Жена Евгения Петросяна моложе его на 43 года.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: личный архив

Татьяна Брухунова в личном микроблоге рассказала о том, как она относится к разнице в возрасте в парах. Сама жена юмориста Евгения Петросяна, которому 76 лет, моложе своего возлюбленного на 43 года. Вместе с комиком 33-летняя Татьяна Брухунова воспитывает сына Вагана.

Татьяна Брухунова призналась, как относится к большой разницей в возрасте в отношениях. Фото: личный архив

«Как быть, если мужчина из-за большой разницы в возрасте не решается на отношения?» — спросила у Татьяны одна из ее подписчиц. 

«Я не считаю возраст помехой отношениям и чувствам. Любовь либо есть, либо ее нет. И какое значение имеют года», — утончила жена Петросяна.

Также в разговоре с поклонниками Татьяна Брухунова дала понять, что у них самая обычная семья, они все делят поровну: и беды, и горести, и радость, и счастье, и невзгоды, и бюджет. Не считаясь на мое и твое, такое понятие в семье просто неуместно.

 

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