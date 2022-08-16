«Любовь либо есть, либо ее нет! Какое значение имеют года?»: жена Петросяна заявила, что не считает возраст помехой

«Как быть, если мужчина из-за большой разницы в возрасте не решается на отношения?» — спросила у Татьяны одна из ее подписчиц.

«Я не считаю возраст помехой отношениям и чувствам. Любовь либо есть, либо ее нет. И какое значение имеют года», — утончила жена Петросяна.

Также в разговоре с поклонниками Татьяна Брухунова дала понять, что у них самая обычная семья, они все делят поровну: и беды, и горести, и радость, и счастье, и невзгоды, и бюджет. Не считаясь на мое и твое, такое понятие в семье просто неуместно.