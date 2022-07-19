«Любовь и голуби» признан самым сложным для иностранцев советским фильмом

Как призналась на своем YouTube-канале блогер из Испании по имени Нурия, иностранцам ничего не понятно в советском фильме режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Главная сложность, по ее словам, - особенный говор, на котором изъясняются герои фильма: он для иностранцев звучит совсем иначе, чем привычная русская речь. Среди самых трудных для восприятия моментов – сцена, в которой Надюха просит мужа натаскать воды.
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«Очень трудно понимать этот русский. Я знаю, что это очень простой разговор, но такую чисто русскую интонацию мой каталанский мозг не может обработать. Каждое слово как будто поют», - приводит слова блогера издание «РИА ФАН».