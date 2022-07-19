«Любовь и голуби» признан самым сложным для иностранцев советским фильмом

Как призналась на своем YouTube-канале блогер из Испании по имени Нурия, иностранцам ничего не понятно в советском фильме режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Главная сложность, по ее словам, - особенный говор, на котором изъясняются герои фильма: он для иностранцев звучит совсем иначе, чем привычная русская речь. Среди самых трудных для восприятия моментов – сцена, в которой Надюха просит мужа натаскать воды.

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