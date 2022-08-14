«Любопытство взяло вверх? Даже на цыпочки встал»: жена Петросяна подловила сына Вагана в пижаме у столика с кофеваркой

Татьяна Брухунова как-то обмолвилась, что испытала бесконечное счастье, когда она впервые стала мамой. Именно тогда молодая жена юмориста Евгения Петросяна поняла, что такое отдавать всю себя, ничего не ожидая взамен.

Кстати, с началом учебного года Татьяна Брухунова собирается отдать сынишку в воскресную школу, где Вагаша будет учить армянский язык. Для жены комика важно, чтобы их ребенок знал и чтил свои корни, культуру и традиции.

В личном микроблоге Татьяна Брухунова часто делится свежими фото с Вагашей, сынишку от поклонников жена юмориста не прячет. А ведь свою беременность возлюбленная Евгения Вагановича тщательно скрывала. О том, что у них с артистом будет ребенок, знали разве что самые близкие.