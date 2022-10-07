«Люблю тебя бесконечно»: Волосожар открыто обратилась к Транькову, от которого родила двоих детей

Седьмого октября отмечает свой день рождения прославленный фигурист, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Ему исполнилось 39 лет.
В этот день спортсмен принимает поздравления от друзей, коллег, поклонников и своей семьи.
В числе первых свои теплые пожелания Максиму Транькову оставила его супруга и партнер по льду Татьяна Волосожар.
«Сегодня солнечный день и особенный для нас и нашей семьи! Сегодня родился ты — моя любовь, поддержка и опора, Максим Траньков! Все, конечно, пожелаем тебе с малышами лично, но и здесь хочу написать: люблю тебя бесконечно», — написала Татьяна Волосожар в телеграм-канале.
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Напомним, Татьяна Волосожар в браке с Максимом Траньковым родила дочку Анжелику и сына Теодора. Малышам пары 5 лет и полтора года соответственно.