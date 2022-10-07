«Люблю тебя бесконечно»: Волосожар открыто обратилась к Транькову, от которого родила двоих детей

Седьмого октября отмечает свой день рождения прославленный фигурист, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Ему исполнилось 39 лет.

В этот день спортсмен принимает поздравления от друзей, коллег, поклонников и своей семьи.

В числе первых свои теплые пожелания Максиму Транькову оставила его супруга и партнер по льду Татьяна Волосожар.