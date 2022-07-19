«Люблю»: Оксана Ряска из «Дома-2» впервые показала на одном фото мужа и годовалого сына

Экс-участница реалити-шоу Оксана Ряска создала семью в Америке.
Оксана Ряска

Оксана Ряска. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, покинув телестройку, отправилась покорять Америку. Карьерой она занималась недолго, до того момента, пока не встретила любимого мужчину и не родила сына.

Наследнику Оксаны Ряски Семену на днях исполнился годик. Экс-участница реалити-шоу в честь этого события решилась даже показать поклонникам отца малыша, которого все это время скрывала.

В микроблоге Оксана Ряска поделилась снимком, на котором предстала вместе с мужем и наследником. Любимый мужчина Оксаны Ряски обладает крупным телосложением и носит бороду. На фото он держит на руках сына.

Мальчик развернут спиной к камере. Его родители пока не готовы представить поклонникам.

Оксана Ряска с мужем и сыном. Фото: соцсети

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«Говорят, первый год у детей самый сложный. Ура! И мы его прошли. Теперь только вперед, ведь дальше будет еще интересней. Люблю», — написала под фото Оксана Ряска.

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