«Люблю»: Оксана Ряска из «Дома-2» впервые показала на одном фото мужа и годовалого сына

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, покинув телестройку, отправилась покорять Америку. Карьерой она занималась недолго, до того момента, пока не встретила любимого мужчину и не родила сына.

Наследнику Оксаны Ряски Семену на днях исполнился годик. Экс-участница реалити-шоу в честь этого события решилась даже показать поклонникам отца малыша, которого все это время скрывала.

В микроблоге Оксана Ряска поделилась снимком, на котором предстала вместе с мужем и наследником. Любимый мужчина Оксаны Ряски обладает крупным телосложением и носит бороду. На фото он держит на руках сына.

Мальчик развернут спиной к камере. Его родители пока не готовы представить поклонникам.