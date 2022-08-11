«Люблю и уважаю»: известный актер – об отношениях с фигуристкой Медведевой

В прошлом году в Сети активно обсуждали якобы роман Евгении Медведевой и Дани Милохина. Но, к большому сожалению поклонников, он оказался пиар-ходом.

Накануне актер Анар Халилов рассказал о своих взаимоотношениях с фигуристкой.