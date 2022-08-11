«Люблю и уважаю»: известный актер – об отношениях с фигуристкой Медведевой

В прошлом году в Сети активно обсуждали якобы роман Евгении Медведевой и Дани Милохина. Но, к большому сожалению поклонников, он оказался пиар-ходом.
Накануне актер Анар Халилов рассказал о своих взаимоотношениях с фигуристкой.
«Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы веселые ребята. Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я. Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно», — цитирует Халилова «Газета.Ru».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
По словам актера, с Евгенией Медведевой они встречаются нечасто из-за загруженности обоих.
Евгения Медведева и Анар Халилов. Фото: соцсети