«Люблю его всем сердцем»: Саша Савельева уехала из России

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева отправилась в Израиль. С этой страной певицу связывают семейные отношения – на побережье Мертвого моря живут родные ее мужа, актера Кирилла Сафонова. Поэтому певица уже не первый раз приезжает и отдыхает на земле обетованной.

«Оздоровительного эффекта хватает на год (если приезжаешь без существенной проблемы со здоровьем) — иммунитет, кожа, самочувствие — просто прекрасны. Развлечений минимум — для того, чтоб «овощному» оздоровительному отдыху ничего не мешало. Ходи себе в халате целый день. Кайф. Люблю его всем сердцем», - написала Савельева в своей соцсети.

Многие фанаты не поддержали знаменитость, высказав свое негативное мнение.