«Люблю, целую!»: Пугачева на фоне слухов о разводе с Галкиным оставила ему романтическое послание

К концу лета Алла Пугачева, как и обещала, вернулась в Москву спустя полгода жизни за границей. А вот ее муж Максим Галкин остался гастролировать по Европе, а затем перебрался на другой континент — у него несколько выступлений в Австралии. Оттуда шоумен вышел на связь, хвастаясь своим времяпрепровождением. Видео с прогулки по Сиднею он опубликовал у себя в микроблоге.

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В ответ на кадры с прогулки Алла Пугачева оставила романтическое послание мужу. Все подписчики увидели, какие эмоции испытывает Примадонна по отношению к Галкину. Она буквально засыпала его смайликами: два сердечка, два поцелуя, аплодисменты и семья. «Люблю, целую!» — как будто подчеркивает свои чувства певица. Муж вскоре ответил на послание жены, опубликовав сердечко.

Многие подписчики, видя, как трогательно обмениваются супруги сообщениями, усомнились, что звезды разошлись. Слухи о разводе пары, к слову, витают в Интернете уже давно.