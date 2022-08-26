«Люблю быть на высоте»: Волочкова раскрыла цели после посещения Госдумы

По словам Волочковой, как патриот нашей родины она на протяжении двадцати лет осуществляет творческую деятельность. «Благотворительность, которая заключается в том, что на все мои выступления, концертные программы, спектакли, творческие вечера я приглашаю зрителей абсолютно безвозмездно. Но в планах более грандиозный проект!» — заметила она.

Ранее Волочкова в «Телеграме» неоднократно размещала фотографии из Государственной Думы. В том числе и с российским политиком руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, с которым их связывает двадцатилетняя дружба.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Как отмечала балерина, «встречи в Госдуме способствуют реализации грандиозных проектов во славу России».