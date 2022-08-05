«Любит сказки»: Алена Рапунцель подловила маленького сына Святослава на руках у своей мамы

Мама Алены Рапунцель Татьяна Владимировна Григорьевская активно помогает дочери растить сыновей. Алена Рапунцель осталась без поддержки мужа, но зато у нее есть мама и бабушка Богдана и Святослава, которая жертвует личным счастьем ради младшей дочери.

Татьяна Григорьевская сидит с маленьким Святославом, которому нет еще и пяти месяцев, и присматривает за трехлетним Богданом, пока Алена Рапунцель ведет микроблог, чтобы заработать денег для всех.

В соцсети Алена Рапунцель показала, как ее мама рассказывает сказку Святославу.