«Любит носиться по зашкварным историям»: Ивлеева объяснила, почему Бузова не приходит в AgentShow

Телеведущая Настя Ивлеева в «Телеграм» объяснила, почему певица Ольга Бузова пока не участвовала в ее AgentShow.
«Эту малышку, крошку, диву и топовую женщину я звала неоднократно, но мне кажется, что она бережет себя для какого-то лучшего момента. Могли бы снять классный выпуск. Пусть приходит ко мне на шоу».
Как добавила Ивлеева, Бузова «любит носиться по каким-то зашкварным историям». «Вписываться в какую-то (нецензурное слово). В классные проекты не приходит. Олечка, приходи, мы тебя ждем. Встретим тебя с хлебом и солью», - заявила Настя Ивлеева.
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AgentShow - это не банальное интервью с героем программы. В каждом выпуске звезду ждет настоящий перформанс и специальные задания, во время которых Agent Girl на правах ведущей задает вопросы от обычных людей и даже коллег по цеху.