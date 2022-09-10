«Любит носиться по зашкварным историям»: Ивлеева объяснила, почему Бузова не приходит в AgentShow

Как добавила Ивлеева, Бузова «любит носиться по каким-то зашкварным историям». «Вписываться в какую-то (нецензурное слово). В классные проекты не приходит. Олечка, приходи, мы тебя ждем. Встретим тебя с хлебом и солью», - заявила Настя Ивлеева.

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