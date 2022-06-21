Любимый модельер Пугачевой взбрыкнул из-за льющегося на нее осуждения

Игорь Гуляев воспел достоинства Аллы Пугачевой, заявив, что отъезд певицы за границу никак не повлиял на его уважение к ней. Любимый модельер Примадонны намекнул, что испытывает к жене шоумена Максима Галкина дружескую симпатию, считая ее тем человеком, который всегда будет честен с собой.

Дизайнер уточнил, что певица обязательно вернется на родину, как и обещала. И, скорее всего, артистка приедет в подмосковный замок в деревне Грязь к началу учебного года. Первого сентября двойняшки Гарри и Лиза пойдут в школу, они станут третьеклассниками.