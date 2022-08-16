«Любимые котики-мишки»: уехавшая в США Оксана Ряска из «Дома-2» запечатлела мужа и подросшего сына

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска уже второй год находится в прекрасном статусе молодой мамы.

Звезда реалити-шоу наслаждается своим материнством и признается, что сейчас чувствует себя самой счастливой.

В микроблоге Оксана Ряска периодически делится снимками мужа и сына, правда, не показывая лиц своих любимых мужчин.