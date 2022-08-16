«Любимые котики-мишки»: уехавшая в США Оксана Ряска из «Дома-2» запечатлела мужа и подросшего сына

Экс-участница проекта Оксана Ряска год назад стала мамой.
Оксана Ряска с сыном

Оксана Ряска с сыном. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска уже второй год находится в прекрасном статусе молодой мамы.

Звезда реалити-шоу наслаждается своим материнством и признается, что сейчас чувствует себя самой счастливой. 

В микроблоге Оксана Ряска периодически делится снимками мужа и сына, правда, не показывая лиц своих любимых мужчин.

На этот раз Оксана Ряска запечатлела мужа и сына во дворе дома. Папа держит ребенка на руках. Оба они, как обычно, развернуты к камере спиной.

«Любимые котики-мишки», — подписала кадр Оксана Ряска.

Муж и сын Оксаны Ряски. Фото: соцсети

Напомним, Оксана Ряска впервые стала мамой в июле 2021 года. Сын звезды «Дома-2» появился на свет в Америке, куда Оксана Ряска уехала после участия в проекте. Маленькому Семену не так давно исполнился годик.

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