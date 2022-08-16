«Любимки»: Гарик Харламов с красавицей-мамой и подросшей дочкой отметился в Сочи

Резидент Comedy Club Гарик Харламов с мамой и дочкой уехал в Сочи отдыхать. Сам артист ничего не афиширует своим подписчикам, а узнали об этом они благодаря фотографиям из аккаунта родительницы звезды.

Наталья Харламова, которая в свои годы выглядит невероятно красиво и молодо, запостила совместное фото со знаменитым сыном и своей единственной внучкой Настей, в своем аккаунте. Они позируют все вместе во время прогулки по Сочи. «Мои любимки», - подписала фото мама юмориста.

Харламов в футболке и шортах позировал, сидя на скамейке, окруженный самыми любимыми людьми. Подписчики заметили, как сильно выросла его дочурка. В этом году Настя идет уже в третий класс.