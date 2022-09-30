Любимая поза и время «для этого»: Хейли Бибер раскрыла секреты интимных отношений с мужем Джастином

В новом интервью популярная модель Хейли Бибер откровенно рассказала о своей интимной жизни с мужем-певцом Джастином Бибером.

25-летняя красотка поделилась, что они с супругом предпочитают «делать это» ночью, но сама Хейли любит и по утрам. А на вопрос, пригласит ли звездная пара к себе третьего человека в спальню, девушка категорично ответила — нет.

«Это забавно, потому что я чувствую, что эти идеи могут быть действительно веселыми и звучать очень захватывающе… Но это не сработает для нас двоих… Я слышала, что некоторые люди находятся в открытых отношениях и вроде бы это работает какое-то время, но я чувствую, что в конце концов это всегда приводит в тупик», — сказала модель в подкасте Call Her Daddy.

«Поэтому я думаю, что в ту секунду, когда вы примете решение сделать нечто подобное, вы уже никогда не вернетесь назад. И я просто не знаю, захочу ли я когда-нибудь что-то такое. Мы очень много работали, чтобы нам нравилось быть вместе и доверять друг другу».