«Любимая, летняя Москва»: Алсу в шелковом платье макси мятного цвета предстала на корабле

Певица устроила фотосессию в стильном вечернем образе. Она насладилась речной прогулкой.
Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться яркими образами. В свои 39 лет артистка не перестает удивлять публику.

Она выпускает новые песни, посещает вечеринки и даже недавно приняла участие в шоу «Маска». И несмотря на то, что у певицы трое детей, она держит себя в форме.

Этим летом Алсу уже участвовала в концертах. Она предпочитала облачаться в нежные вечерние образыили яркие костюмы. А вот для прогулки с подругами певица выбирает джинсы или сорочки. На этот раз она устроила речную прогулку и насладилась видами на вечернюю Москву. 

Артистка покрасовалась на палубе в шелковом платье на запах с поясом. Струящийся наряд макси подчеркнул ее талию. Звезда также надела мюли и сделала объемную прическу. 

Алсу. Фото: соцсети звезды

«Любимая, летняя, вечерняя Москва», – заявила звезда.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие также заметили, что сама Алсу стала выглядеть иначе. Певица снова получила множество комплиментов. 

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ну что за красавица», «Очень роскошный наряд», «Как всегда, бесподобная», «Платье вам очень к лицу», «Вы словно героиня фильма», «Прическа новая? Похорошели», «Выглядите иначе, очень хорошенькая», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  