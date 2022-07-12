«Любимая, летняя Москва»: Алсу в шелковом платье макси мятного цвета предстала на корабле

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться яркими образами. В свои 39 лет артистка не перестает удивлять публику.

Она выпускает новые песни, посещает вечеринки и даже недавно приняла участие в шоу «Маска». И несмотря на то, что у певицы трое детей, она держит себя в форме.