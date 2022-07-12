«Любимая, летняя Москва»: Алсу в шелковом платье макси мятного цвета предстала на корабле

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться яркими образами. В свои 39 лет артистка не перестает удивлять публику.
Она выпускает новые песни, посещает вечеринки и даже недавно приняла участие в шоу «Маска». И несмотря на то, что у певицы трое детей, она держит себя в форме.
Этим летом Алсу уже участвовала в концертах. Она предпочитала облачаться в нежные вечерние образыили яркие костюмы. А вот для прогулки с подругами певица выбирает джинсы или сорочки. На этот раз она устроила речную прогулку и насладилась видами на вечернюю Москву.
Артистка покрасовалась на палубе в шелковом платье на запах с поясом. Струящийся наряд макси подчеркнул ее талию. Звезда также надела мюли и сделала объемную прическу.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Любимая, летняя, вечерняя Москва», – заявила звезда.
Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие также заметили, что сама Алсу стала выглядеть иначе. Певица снова получила множество комплиментов.
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«Ну что за красавица», «Очень роскошный наряд», «Как всегда, бесподобная», «Платье вам очень к лицу», «Вы словно героиня фильма», «Прическа новая? Похорошели», «Выглядите иначе, очень хорошенькая», — стали писать подписчики.