«Любимая Аллочка»: Пугачеву в просторном цветастом платьице и белых балетках подловили в магазине

Певица Алла Пугачева уже несколько месяцев не была в России.
Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой она уехала сначала в Израиль, а затем переместилась в более прохладную и комфортную летом Юрмалу.
Снимки Аллы Пугачевой периодически появляются в Сети. Ими на радость поклонников делится Максим Галкин.
Однако фанаты Примадонны обожают разглядывать и архивные снимки своего кумира.
В фанатском аккаунте Аллы Пугачевой появилось ее раритетное фото. В кадре Алла Борисовна запечатлена во время визита в магазин. Певица облачена в просторное цветастое платье и белые балетки.
Алла Пугачева в магазине. Фото: соцсети
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Поклонники с восторгом отреагировали на снимок с участием Аллы Пугачевой.
«Наша Алла! Очень рада видеть хоть, где, хоть какую!», «Любимая Аллочка!», «Хорошенькая», «Неповторимая Аллочка», «Любимая на все времена, великая Алла Борисовна!» - высказались в Сети.