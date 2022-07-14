«Любимая Аллочка»: Пугачеву в просторном цветастом платьице и белых балетках подловили в магазине

Певица Алла Пугачева уже несколько месяцев не была в России.

Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой она уехала сначала в Израиль, а затем переместилась в более прохладную и комфортную летом Юрмалу.

Снимки Аллы Пугачевой периодически появляются в Сети. Ими на радость поклонников делится Максим Галкин.

Однако фанаты Примадонны обожают разглядывать и архивные снимки своего кумира.

В фанатском аккаунте Аллы Пугачевой появилось ее раритетное фото. В кадре Алла Борисовна запечатлена во время визита в магазин. Певица облачена в просторное цветастое платье и белые балетки.