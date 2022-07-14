«Любимая Аллочка»: Пугачеву в просторном цветастом платьице и белых балетках подловили в магазине

Поклонников восхитил образ Аллы Пугачевой, представшей в простом наряде на памятном фото.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Алла Пугачева уже несколько месяцев не была в России.

Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой она уехала сначала в Израиль, а затем переместилась в более прохладную и комфортную летом Юрмалу.

Снимки Аллы Пугачевой периодически появляются в Сети. Ими на радость поклонников делится Максим Галкин.

Однако фанаты Примадонны обожают разглядывать и архивные снимки своего кумира.

В фанатском аккаунте Аллы Пугачевой появилось ее раритетное фото. В кадре Алла Борисовна запечатлена во время визита в магазин. Певица облачена в просторное цветастое платье и белые балетки.

 

Алла Пугачева в магазине. Фото: соцсети

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Поклонники с восторгом отреагировали на снимок с участием Аллы Пугачевой.

«Наша Алла! Очень рада видеть хоть, где, хоть какую!», «Любимая Аллочка!», «Хорошенькая», «Неповторимая Аллочка», «Любимая на все времена, великая Алла Борисовна!» - высказались в Сети.

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