«Он любил всех женщин на земле»: Александр Буйнов сделал заявление на прощании с Борисом Моисеевым

Известный исполнитель Александр Буйнов в это воскресенье, 2 октября, в числе других знаменитостей пришел попрощаться с покойным певцом и балетмейстером Борисом Моисеевым. Музыкант сказал много теплых слов о своем покойном коллеге.

«Каким он был на сцене, таким он был и в жизни. Борис Моисеев был примером того, что у него не было специальной маски. Он любил всех женщин на земле. Его любили все, несмотря на все жизненные перипетии, которые с ним были. Мы теряем такого человека, которого будет не хватать именно из-за его естественности. Хочется всем пожелать быть такими в работе», - поделился Александр Буйнов.

Он добавил, что в последний раз видел Бориса Моисеева на одном из телевизионных шоу, куда артист ходил, превозмогая себя. Он не мог жить без публики.

«Последний раз мы виделись на съемках какой-то передачи, точно не могу сказать. Я не очень приветствовал эти съемки, так как он очевидно чувствовал себя нехорошо уже тогда и это было заметно. Может быть, я утрирую, и он был рад участию, рад был чувствовать, что жизнь продолжается», - добавил Александр Буйнов.

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Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер 27 сентября в своей квартире в Москве. Причиной смерти стал инсульт.

По материалам РИА «ФАН».