«Любая или резиновая?»: Галкин поинтересовался у Милонова, какая попа его манит

Телеведущий Максим Галкин в «Телеграм» ответил депутату Виталию Милонову, который ранее не раз его оскорблял.
«Крепостной театр сдает позиции! На придворную сцену со стендапом врывается Милонов. Интересные образы, мощные панчи! Хотя тема попы не раскрыта до конца. Его манит только моя или любая резиновая?»
Ранее Виталий Милонов потребовал запретить въезд Максима Галкина в Россию. При этом он сразу оговорился, что ничего не имеет против жены юмориста Аллы Пугачевой.
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Как отмечал Милонов, Галкин «скунс в желтых штанишках». Как считает депутат, этому человеку нет места в России.