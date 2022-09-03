«Любая или резиновая?»: Галкин поинтересовался у Милонова, какая попа его манит

Ранее Виталий Милонов потребовал запретить въезд Максима Галкина в Россию. При этом он сразу оговорился, что ничего не имеет против жены юмориста Аллы Пугачевой.

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Как отмечал Милонов, Галкин «скунс в желтых штанишках». Как считает депутат, этому человеку нет места в России.