«Лысый, тучный такой, смешной в общем»: Корчевников ответил другу Зеленского по сцене

Как отметил Борис Корчевников, все последние годы Евгений Кошевой молчал и не защищал словом и делом невинных жителей Донбасса. По словам Корчевникова, Кошевой должен сказать своему шефу, что творится на Донбассе. Пока же украинский комик только молчит и оправдывается.

Ранее Евгений Кошевой заявил, что ничем не может помочь Украине, потому что не подготовлен. По его словам, в любом конфликте он погибнет в первый же день и только порадует этим хейтеров.

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