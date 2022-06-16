«Лысый, тучный такой, смешной в общем»: Корчевников ответил другу Зеленского по сцене

Как заявил телеведущий, Кошевой все последние годы «шутил шутки» за миллионные гонорары.
Борис Корчевников

Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграме» ответил украинскому комику Олегу Кошевому.

«Украинский комик Кошевой — лысый, тучный такой, ну смешной в общем. Друг и партнер по сцене и кино Зеленского. Ты все эти годы шутки шутил за миллионные гонорары со своим наркопродюсером и над донбасскими людьми».

Как отметил Борис Корчевников, все последние годы Евгений Кошевой молчал и не защищал словом и делом невинных жителей Донбасса. По словам Корчевникова, Кошевой должен сказать своему шефу, что творится на Донбассе. Пока же украинский комик только молчит и оправдывается.

Ранее Евгений Кошевой заявил, что ничем не может помочь Украине, потому что не подготовлен. По его словам, в любом конфликте он погибнет в первый же день и только порадует этим хейтеров.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  