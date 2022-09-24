«Ляпнула, намекнув на измены принца»: почему Миддлтон не хочет мириться с Маркл

Недавно в Сети появились слухи о том, что на похоронах Елизаветы II Меган Маркл хотела наладить отношения с Кейт Миддлтон, однако та не пожелала общаться.
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По мнению Лены Миро, герцогиня Кембриджская не захотела прощать герцогиню Сассекскую из-за одного нелестного высказывания.
«Меган как-то раз ляпнула, что Уильям и Кейт возможно скоро расстанутся, намекнув на измены принца» — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.
Миро посчитала, что Миддлтон повела себя неправильно, ведь Маркл не виновата в ее проблемах в личной жизни.
«Кейт показывает, что слова Меган ее сильно задели. А задеть, как известно, больнее всего может правда. Неужели Уильям и в самом деле изменяет Кейт?» — высказалась Лена.