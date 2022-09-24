«Ляпнула, намекнув на измены принца»: почему Миддлтон не хочет мириться с Маркл

Недавно в Сети появились слухи о том, что на похоронах Елизаветы II Меган Маркл хотела наладить отношения с Кейт Миддлтон, однако та не пожелала общаться.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению Лены Миро, герцогиня Кембриджская не захотела прощать герцогиню Сассекскую из-за одного нелестного высказывания.