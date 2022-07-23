Лямки вот-вот треснут: Валя Карнавал нарядилась в топ на ниточках, подчеркнув пышность своих форм

Звезда соцсетей Валя Карнавал все реже выходит в онлайн – реальная жизнь у девушки бьет ключом так, что порой времени на Интернет не остается. Плюс красотка ведет приготовления к свадьбе с бойфрендом Сашей Стоуном, которого встретила на проекте «Звезды в Африке». Кроме того, музыкальная карьера тоже отнимает немало времени.

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На редком фото, которое накануне Валя запостила в Сети, она позирует в весьма откровенном наряде. Миниатюрный топ едва удерживает на хлипких тесемках внушительный бюст звезды, и кажется, что еще немного, и лямки не выдержат и лопнут. Но уверенная в себе девушка достаточно раскрепощенно позирует перед камерой, и угроза конфуза ее не беспокоит.