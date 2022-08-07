«Лягушек наглоталась?»: Муцениеце в бикини по-старушечьи сгорбилась, выпятив живот на 6 месяц беременности

Агата Муцениеце проводит каникулы с детьми на природе, придаваясь неге и блаженству. Актриса из фильма «Тобол» купается в речке, гуляет по лесу, вкушая прелести деревенской жизни.

В своем микроблоге Агата Муцениеце поделилась забавными кадрами, показав, как неприглядно может выглядеть ее фигура. Для этого экс-жене «мажора» Павла Прилучного не пришлось отъедаться. Она просто сгорбилась и выпятила живот. При этом актриса щеголяла по пирсу в мини-бикини.

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Поклонники экс-возлюбленной «мажора» оторопели от такой не гламурной позы, удивившись тому, как Агата Муцениеце может надувать пузико, растягивая его на 6 месяц беременности.