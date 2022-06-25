Луна нежится в коляске: сестра Жанны Фриске в мини-шортах отправилась на прогулку с дочкой

Наталья Фриске является бывшей певицей. Она была солисткой группы «Блестящие», как и сестра Жанна, но потом ей захотелось покинуть шоу-бизнес.

А после смерти знаменитой певицы, за которую переживала вся страна, Наталья долго страдала. Но в этом году она стала мамой.