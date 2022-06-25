Луна нежится в коляске: сестра Жанны Фриске в мини-шортах отправилась на прогулку с дочкой

Наталья Фриске является бывшей певицей. Она была солисткой группы «Блестящие», как и сестра Жанна, но потом ей захотелось покинуть шоу-бизнес.
А после смерти знаменитой певицы, за которую переживала вся страна, Наталья долго страдала. Но в этом году она стала мамой.
Теперь Фриске находится в декретном отпуске. Она проводит время с наследницей, которой исполнилось два месяца. Кроха уже много агукает и не дает маме скучать. Однако Наталья заверяет, что у нее очень спокойный ребенок, который не доставляет ей хлопот.
На этот раз Наталья засняла наследницу во время прогулки. Она решила показать, как они наслаждаются теплой погодой. Новоиспеченная мама щегольнула в майке и джинсовых мини-шортах. Она призналась, что почти вернулась в форму.
Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Наталья заверяет, что не будет пользоваться услугами няни. Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что она находится в прекрасной форме.
«Какая вы красивая», «Только родили, а уже такая стройная», «Малышка там нежится на солнце», «Какая вы замечательная мама», «Классный вид! Особенно эта майка удачно подчеркнула ваши формы», — стали писать подписчики.
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