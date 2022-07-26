Луку не узнать! Как сейчас выглядит возлюбленный Хюррем из «Великолепного века»

Актер изменился до неузнаваемости.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Поклонники популярного турецкого сериала «Великолепный век» помнят, что молодой художник Лука был возлюбленным Хюррем, когда она жила еще в своей деревне с родителями.

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Молодые люди собирались пожениться, но этому помешали татары, которые напали на их селение и разрушили его. Хюррем тогда продали в гарем к султану Сулейману, а ее родителей убили. Лука бесследно исчезает.

Позже Лука неожиданно появляется в 14 серии. Он знакомится с Матракчи и вскоре попадает во дворец Хатидже Султан и Ибрагима, который должны отреставрировать. Там он видится с Хюррем.

Вообще, актер Оздемир Сечкин, сыгравший Луку, после этой роли получил мировую известность. В 2021 году его пригласили во второй сезон сериала «Основание. Осман». Однако только сейчас многие зрители узнали, что Флатиос — это и есть тот самый возлюбленный Хюррем.

Его практически невозможно узнать!

Фото: стоп-кадр из сериала «Основание. Осман»

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