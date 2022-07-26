Луку не узнать! Как сейчас выглядит возлюбленный Хюррем из «Великолепного века»

Поклонники популярного турецкого сериала «Великолепный век» помнят, что молодой художник Лука был возлюбленным Хюррем, когда она жила еще в своей деревне с родителями.

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Молодые люди собирались пожениться, но этому помешали татары, которые напали на их селение и разрушили его. Хюррем тогда продали в гарем к султану Сулейману, а ее родителей убили. Лука бесследно исчезает.

Позже Лука неожиданно появляется в 14 серии. Он знакомится с Матракчи и вскоре попадает во дворец Хатидже Султан и Ибрагима, который должны отреставрировать. Там он видится с Хюррем.