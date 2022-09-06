«Лучший продукт создавался в России украинцами»: Лобода — о главных звездах на эстраде

Как отметила Лобода, ее разрывает от происходящего. «Меня уничтожили. Я была как маленький ребенок, который потерялся. Что дальше? Все время брала с собой деньги, раздавала их. Друзья говорили: «Света, так не делают», — заявила Лобода.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.