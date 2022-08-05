«Лучше сидеть там, где сидит»: депутат дала совет сбежавшему Макаревичу

Андрей Макаревич уехал в Израиль несколько месяцев назад. Причем, уехал громко хлопнув дверью. Музыкант не раз высказывался в негативном ключе в адрес России и россиян.

Первый зампред комитета по культуре ГД Елена Драпеко посоветовала музыканту не возвращаться, потому что его могут ждать неприятности.