«Лучше сидеть там, где сидит»: депутат дала совет сбежавшему Макаревичу

Елена Драпеко считает, что музыкант наткнется на неодобрение патриотов.
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Андрей Макаревич уехал в Израиль несколько месяцев назад. Причем, уехал громко хлопнув дверью. Музыкант не раз высказывался в негативном ключе в адрес России и россиян.

Первый зампред комитета по культуре ГД Елена Драпеко посоветовала музыканту не возвращаться, потому что его могут ждать неприятности.

«Как гражданин России я ему хочу посоветовать не возвращаться, потому что здесь он встретит явное неодобрение многих патриотов. Ему лучше сидеть там, где он сидит», - цитирует «Абзац» Драпеко.

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Напомним, ранее Андрей Макаревич заявил, что не планирует приезжать в Россию из-за отмены концертов. А журналист Михаил Шахназаров и вовсе предложил лишить музыканта российского гражданства. 

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