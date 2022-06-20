«Лучше поздно, чем никогда»: сестра ныне покойной Жанны Фриске публично обратилась к своему отцу

В минувшее воскресенье, 19 июня, во многих странах мира отмечался День отца. Знаменитости в своих микроблогах поздравляли пап с этим праздником, признавались им в любви и благодарили за то, что те сделали для них.

В стороне от этого события осталась молодая мама, сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья. Она не поздравила папу Владимира Фриске с этим Днем.

Досадную ошибку Наталья исправила в понедельник утром. В микроблоге она опубликовала совместное фото с отцом и призналась ему в любви.