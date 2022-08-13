«Лучше не позорься»: бывшая Тимати вывела Водонаеву из себя

Алену Водонаеву сильно задели слова экс-возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой по поводу гадания на картах таро.

В ходе общения с поклонниками в социальных сетях модель заявила, что относится к гаданию резко негативно. По мнению Решетовой, к таро прибегают только отчаявшиеся. Острая на язык Водонаева не смогла пройти мимо и едко ответила модели.

«Заюш, отчаявшиеся берут зашкварную рекламу и снимают об этом кринжовые сторис за деньги. А карты таро — всего лишь инструмент. Тебе этого не понять, конечно, но лучше не позорься», — высказалась звезда.

Отметим, что Алена Водонаева не пропускает ни одной обсуждаемой новости. Ранее звезда высказалась о пении на русском языке Светланы Лободы и Макса Барских на одном из корпоративов.