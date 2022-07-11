«Лучше бы не показывала!»: Бородина вывалила видео без фильтров в Сеть

Ксения Бородина набросилась на пользователей Сети, которые посмели посмеяться над ее фотографией без фильтров. Кадр попал на просторы Интернета в тот момент, когда со звезды якобы спал фильтр. По крайней мере, так пишут пользователи.

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В ответ Ксения Бородина решила показать себя реально без фильтров и выставила в личный блог видео, запечатлевшись в постели без макияжа. «Посмотрите!» — сказала она. После чего, вероятно, люди должны были удивиться ее естественной красоте. Однако эффект получился обратный.

«Лучше бы не показывала!», «Типа, тут красивее, чем на той фотке. Смешно», «Спасибо, реально без фильтров не очень», — написали люди в Сети.