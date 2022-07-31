«Лучше любить свою страну»: Светлана Немоляева уколола Лию Ахеджакову

Актрисы Лия Ахеджакова и Светлана Немоляева ранее часто пересекались на съемочных площадках. Звезды сыграли по несколько ролей в фильмах культового режиссера Эльдара Рязанова.

Пожилых артисток до сих пор связывают совместные проекты и приятное общение. При этом у Лии Ахеджаковой и Светланы Немоляевой разные политические взгляды. Ахеджакова всегда была в оппозиции к власти и критиковала ее. Немоляева придерживается иной точки зрения.