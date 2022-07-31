«Лучше любить свою страну»: Светлана Немоляева уколола Лию Ахеджакову

Актриса Светлана Немоляева заявила, что у нее и Лии Ахеджаковой – полярные взгляды.
Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

Актрисы Лия Ахеджакова и Светлана Немоляева ранее часто пересекались на съемочных площадках. Звезды сыграли по несколько ролей в фильмах культового режиссера Эльдара Рязанова.

Пожилых артисток до сих пор связывают совместные проекты и приятное общение. При этом у Лии Ахеджаковой и Светланы Немоляевой разные политические взгляды. Ахеджакова всегда была в оппозиции к власти и критиковала ее. Немоляева придерживается иной точки зрения.

«У Лии своя точка зрения, у меня своя. Я считаю, что лучше любить свою страну, любить и понимать, что идеального никогда и ни в чем не бывает. И нужно стремиться к тому, чтобы было лучше, а не просто критиковать. Но я люблю Лию. Поэтому чтобы не ссориться и не обижать друг друга, мы с ней на эти темы не разговариваем», - сказала Светлана Немоляева.

Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press

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Светлана Немоляева добавила, что разные политические взгляды не мешает ей поддерживать добрые отношения с Лией Ахеджаковой.

По материалам «Вечерняя Москва».

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