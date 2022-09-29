«Лучше купи ей пальто и отправь домой»: Диана Гурцкая вспомнила, как люди не верили в ее успех на сцене

В новом интервью незрячая певица Диана Гурцая вспомнила свой путь на сцену и количество преград, которые ей пришлось пройти, чтобы запеть на всю страну.
По словам 44-летней артистки, она полюбила музыку в десять лет — когда почувствовала, что значит выступать в большом концертном зале. После этого девушка уже не представляла своей жизни без сцены. Но многие встреченные ею люди из музыкальной среды не понимали, как она будет двигаться дальше без зрения.
«Помню, когда я сюда приехала на конкурс «Ялта-Москва-Транзит» в 95-м году, и после встречи с Игорем Юрьевичем Николаевым — а эта встреча изменила всю мою жизнь — очень многие не верили, что у нас что-то получится», — вспомнила Диана в YouTube-шоу «Алена, блин!».
«Когда мой брат и продюсер объяснял всем: «Вот девочка хочет петь на сцене…», очень многие даже передо мной не скрывали и говорили: «Господи, зачем? Куда ты ее? Зачем ей это? Ты понимаешь, что она это не сможет? Лучше купи ей пальто, платье и отправь домой». Ну, благо, что тогда он пальто/платье не купил и никуда меня не отправил. Мне многое пришлось пережить…»
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Продолжая свою историю, Гурцкая рассказала, что перед ней «закрывались двери», ее «вырезали с телеканалов». И сегодня певица помогает множеству детей с ограниченными возможностями найти себя в творчестве, зная, насколько трудно пробиться на сцену даже безумно талантливому ребенку.
Диана также поделилась, что ее очень обижало, когда в начале карьеры некоторые зрители думали, что она незрячая ради пиара. Артистка считает, что подобное нельзя было придумать для раскрутки - с морально-этической стороны.