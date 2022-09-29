«Лучше купи ей пальто и отправь домой»: Диана Гурцкая вспомнила, как люди не верили в ее успех на сцене

В новом интервью незрячая певица Диана Гурцая вспомнила свой путь на сцену и количество преград, которые ей пришлось пройти, чтобы запеть на всю страну.

По словам 44-летней артистки, она полюбила музыку в десять лет — когда почувствовала, что значит выступать в большом концертном зале. После этого девушка уже не представляла своей жизни без сцены. Но многие встреченные ею люди из музыкальной среды не понимали, как она будет двигаться дальше без зрения.