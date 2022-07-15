«Лучше быть загадочным»: Пенкин рассказал, как относится к определению в свой адрес - «гей-икона»

Музыкант Сергей Пенкин в беседе с Аленой Жигаловой в ее проекте «Алена, блин!» заявил, что не любит, когда копаются в его личной жизни.

«Я смотрела ваше интервью у Дмитрия Гордона. В заголовке значилось: «Сергей Пенкин – гей-икона. Вам нравится определение гей-икона?», - спросила видеоблогер.

«Я не видел это интервью. Когда люди что-то сами придумываю и им верится в это, то ради бога. У каждого - свое мнение. Кто как хочет, тот так и думает. Мне не нравится слово гей-икона. Нельзя копаться в личном белье человека. На то и личная жизнь. Сейчас все рассказывают о себе. Это неинтересно. Лучше быть за вуалью и загадочным. Я не выступаю в гей-клубах. Меня не приглашают», - заявил Серей Пенкин.

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Напомним, что Сергею Пенкину не раз приписывали связи с мужчинами. Однако он всегда опровергал эти слухи.