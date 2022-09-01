Лучшая подруга Бородиной Юлия Лысенко вышла замуж за 20-летнего хоккеиста

Выпускница «Фабрика звезд 6» и ведущая Юлия Лысенко тайно сыграла свадьбу с 20-летним хоккеистом Василием Пономаревым. Торжество прошло еще 18 августа, однако рассказала о нем артистка только сейчас.

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Юлия опубликовала в соцсети свадебное фото. Судя по нему, для церемонии она выбрала короткое платье цвета айвори с объемными рукавами. Жених надел классический темный костюм и белую рубашку.