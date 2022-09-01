Лучшая подруга Бородиной Юлия Лысенко вышла замуж за 20-летнего хоккеиста

Выпускница «Фабрика звезд 6» и ведущая Юлия Лысенко тайно сыграла свадьбу с 20-летним хоккеистом Василием Пономаревым. Торжество прошло еще 18 августа, однако рассказала о нем артистка только сейчас.
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Юлия опубликовала в соцсети свадебное фото. Судя по нему, для церемонии она выбрала короткое платье цвета айвори с объемными рукавами. Жених надел классический темный костюм и белую рубашку.
«18.08.2022 — наше лето. История о настоящей любви!» — написала Лысенко.
Юлия Лысенко и Василий Пономарев: Фото: соцсети
Одной из первых счастливую невесту поздравила Ксения Бородина.
«Меня, конечно, не хватает на фото. Ну ладно», — отметила ведущая «Дома-2».
Юлия ответила близкой подруге.
«Спасибо! Ксюш, а тебя в жизни не хватает! Завтра созвон», — написала она.
Напомним, для Пономарева брак стал первым, а для Лысенко — вторым. От предыдущих отношений с бизнесменом Александром Кравцовым у певицы есть две дочки — Полина и Арина.