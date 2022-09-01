Лучшая подруга Бородиной Юлия Лысенко вышла замуж за 20-летнего хоккеиста

Певица показала свадебное фото.
Ксения Бородина и Юлия Лысенко. Фото: соцсети

Ксения Бородина и Юлия Лысенко. Фото: соцсети

Выпускница «Фабрика звезд 6» и ведущая Юлия Лысенко тайно сыграла свадьбу с 20-летним хоккеистом Василием Пономаревым. Торжество прошло еще 18 августа, однако рассказала о нем артистка только сейчас.

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Юлия опубликовала в соцсети свадебное фото. Судя по нему, для церемонии она выбрала короткое платье цвета айвори с объемными рукавами. Жених надел классический темный костюм и белую рубашку.

«18.08.2022 — наше лето. История о настоящей любви!» — написала Лысенко.

Юлия Лысенко и Василий Пономарев: Фото: соцсети

Одной из первых счастливую невесту поздравила Ксения Бородина. 

«Меня, конечно, не хватает на фото. Ну ладно», — отметила ведущая «Дома-2».

Юлия ответила близкой подруге.

«Спасибо! Ксюш, а тебя в жизни не хватает! Завтра созвон», — написала она.

Напомним, для Пономарева брак стал первым, а для Лысенко — вторым. От предыдущих отношений с бизнесменом Александром Кравцовым у певицы есть две дочки — Полина и Арина. 

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