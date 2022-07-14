«Ложатся на венки ради селфи!»: фанаты Шатунова устроили на могиле дискотеку

Поклонники скоропостижно скончавшегося Юрия Шатунова продолжают толпами идти на могилу певца. И не все фанаты ведут себя адекватно.

«Народ валит и валит, — с ходу заявил охранник кладбища. — Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Я попросил выключить песни. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека. Но это еще ладно».

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«Некоторые граждане, например, приходят и игрушки, и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…» — возмущается сторож кладбища «Экспресс-газете».

Кстати, часть праха жена Шатунова увезла в Германию, где собирается развеять его над озером — там Юра любил рыбачить.