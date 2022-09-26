Лоза выпал в осадок, узнав о баснословных гонорарах Шнурова из группы «Ленинград»

Исполнитель хита «Плот» Юрий Лаза потерял дар речи, когда вычитал на страницах таблоидов о том, какими заработками может похвастаться лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Кругленькая сумма привела музыканта в шок. Такого он никак не ожидал.

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У себя в соцсетях Юрия Лоза подметил, что за один из недавних концертов Сергей Шнуров получил якобы внушительный гонорар, который исчисляется в миллионах. Артист дал понять, что такая заоблачная сумма малость вывела его из равновесия. Как считает Лоза, это слишком много.

«Такая туча бабла?» — недоумевает Лоза.

Однако хейтеры тут же подметили, что лидеру «Ленинграда» приходится браться за подработку. Ведь у него полно детей. Летом нынешнего года Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз.