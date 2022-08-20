Лоза в пух и прах рассорился с Арбениной из-за ее стихотворения

Советский и российский певец Юрий Лоза, похоже, безвозвратно испортил отношения с коллегой по сцене Дианой Арбениной.

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Композитор взял одно из стихотворений лидера рок-группы «Ночные снайперы» для своей книги «Научу писать хиты», рассмотрев его как неудачный пример.

По словам автора песен, прежде чем разбирать поэтическое произведение, он попросил разрешение автора. Арбенина удивилась просьбе, но необходимые бумаги подписала. С тех пор артисты не разговаривают.

«Я приехал к Диане Арбениной домой и сказал, что хочу взять в качестве примера ее стихотворение. Я объяснил, что имею на это право, если я разобью его на части, так как фрагменты можно приводить без согласия автора», — описал ситуацию Лоза, добавив, что не преследовал цели отбивать поклонников у певицы.

Источник: «Мослента».