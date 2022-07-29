Лоза об отмене концертов Little Big: «Если толстого не будет, зрители ничего не потеряют»

Юрий Лоза прокомментировал отмену концертного тура группы Little Big в России, который должен был состояться нынешней осенью. Артисты эмигрировали в США, заявив о своем отрицательном отношении к происходящему с февраля.

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В этой ситуации Лоза поддержал организаторов: в непростое время невозможно предугадать, как пойдет концерт: «Никто не может гарантировать, что американские хлопцы не станут декларировать со сцены свое негативное отношение к нашей стране или отменять выступления из-за плакатов на стенах концертных залов, как это уже было с Шевчуком и «БИ-2».

Однако, Лоза уверен, что публика, лишившись концертов рейв-группы, ничего не потеряла.

«Произведения этих артистов я обсуждать не буду, потому что таковых не знаю, а никто из моих знакомых ничего напеть не смог. Правда, все вспомнили прикольного толстого танцора, но по слухам, он в этом коллективе уже не работает. Ну, а если толстого не будет, то и зрители, которых лишат возможности посетить данное действо, ничего особенно не потеряют», - написал Лоза у себя в микроблоге.

Добавим, что Лоза вспомнил про танцора, которого все прозвали пухляшом - это Дмитрий Красилов из клипа Uno, который был приглашенным танцором и не являлся участником коллектива.