Лоза — о смерти Шатунова: «Многое зависит от случайностей»

Певец Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему Юрий Шатунов умер в 48 лет.
«Нас всех сводила жизнь. В конце прошлого года мы были вместе с Юрой на программе у Малахова. Рано уходят люди, но это известие не стало новостью, которая прямо уж шокировала. Многие люди молодые уходят в последнее время от инфарктов».
Как заметил Лоза, сегодня умирает и много молодых спортсменов. «Смерти исчисляются сотнями. На кортах, на волейбольных площадках, на хоккейных. Жалко их, конечно. Юра был позитивный парень. Он пел хорошие песни. Многое зависит от случайностей. Мы с ним, конечно, близко не дружили», — заметил Юрий Лоза.
Напомним, что причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.
Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.
В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».
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