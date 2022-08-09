Лоза – о Ротару: «Ее обычное «я люблю вас!» произносится со сцены абсолютно искренне?»

София Ротару, отметившая недавно свое 75-летие, выступила в поддержку Незалежной открыто. Более того, теперь она ведет сбор средств в помощь ведущим противодействия по ту стороны границы. Музыкант Юрий Лоза, поведавший об этом у себя в микроблоге, задается вопросами о будущем карьеры певицы в нашей стране.

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«Как она будет в нашей стране доказывать, что ее обычное «я люблю вас!» произносится со сцены абсолютно искренне?» - написал Лоза после размышлений о деятельности Ротару.

Сама София Михайловна в нашей стране нашла не только противников, но и сторонников. Например, продюсер Иосиф Пригожин считает, что звезду и ее песни запрещать в России не нужно.