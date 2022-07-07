Лоза о баснословных гонорарах Пугачевой: «Несопоставимо с зарплатами хирурга, сталевара»

В Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева до сих пор дает концерты, но только за очень высокий гонорар. Поговаривают, что Примадонна готова спеть не менее, чем за 350 тысяч евро.

Коллега певцы Юрий Лоза считает такую сумму чрезмерно завышенной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«У многих могут возникать вопросы: почему артисты могут получать такие зарплаты, несопоставимые с зарплатами, скажем, хирурга, хлебороба, сталевара?

Я считаю, нормальная зарплата артиста – это столько денег, сколько он может собрать в зале. Есть артисты, которые не соберут и десяти человек в городе, а объявляют столько, что можно с ума сойти!» - заявил Лоза Teleprogramma.pro.

Смотрите также