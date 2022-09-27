Лоза напомнил, благодаря кому Россия узнала о Моисееве: «Пугачева вытащила на сцену»

Смерть Бориса Моисеева стала ударом для многих россиян и артистов. О 68-летнем заслуженном артисте в последнее время мало что было слышно.

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После двух инсультов он был откровенно плох и вел затворнический образ жизни. Третий инсульт для друга Аллы Пугачевой оказался смертельным.

Пока Примадонна молчит, о ее роли в судьбе Бориса Моисеева напомнил музыкант Юрий Лоза.

«Пугачева вытащила его на сцену и сделала исполнителем», — сказал Лоза изданию «360».

Он пожелал душе Бориса Моисеева царствия небесного и выразил соболезнование родным и близким.

Напомним, именно Алла Борисовна разглядела искру в молодом танцоре Борисе Моисееве и пригласила в свое шоу. Позже он начал сольную карьеру, тоже стал петь и получил звание Заслуженного артиста.