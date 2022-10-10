«Ловко оттеснила мачеху!»: Прилучный уселся на заднее сиденье авто поближе к малютке-дочке Мие

Прервать связь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не так-то просто. И хотя они перестали быть мужем и женой, все равно останутся мамой и папой для своих общих детей. Актер из сериала «Желтый глаз тигра» очень привязан к сыну Тимофею и души не чает в дочке Мие.

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Новой жене Павла Прилучного остается только мириться с тем, что муж принадлежит не только ей. Актер не позволяет себе пренебрегать родительскими обязанностями. Он часто видится с детьми. Так, в своем микроблоге «мажор» поделился свежими кадрами с малюткой-дочкой. Прилучный уселся на заднее сидение авто поближе к Мие, которая смотрела мультики и пыталась собрать в хвостик свои длинные волосы.