«Ловко делает на протяжении многих десятилетий»: второй муж Пугачевой перед смертью вскрыл правду о певице

Бывший муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович ушел из жизни год назад. И перед смертью вспоминал свою бывшую супругу, с которой прожил в браке всего три года. Но этот период семидесятых годов навсегда наложил отпечаток на жизнь мужчины – о нем чаще говорили как об экс-муже Примадонны, а не о самостоятельной творческой единице.

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Перед смертью Стефанович вспоминал Пугачеву. И в своем дневнике вскрыл правду, как именно Примадонна сделала себе имя.