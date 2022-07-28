«Ловко делает на протяжении многих десятилетий»: второй муж Пугачевой перед смертью вскрыл правду о певице

Бывший муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович ушел из жизни год назад. И перед смертью вспоминал свою бывшую супругу, с которой прожил в браке всего три года. Но этот период семидесятых годов навсегда наложил отпечаток на жизнь мужчины – о нем чаще говорили как об экс-муже Примадонны, а не о самостоятельной творческой единице.
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Перед смертью Стефанович вспоминал Пугачеву. И в своем дневнике вскрыл правду, как именно Примадонна сделала себе имя.
«Все дело в талантливом самопиаре. Алла любит создавать вокруг себя вымышленные и реальные поводы для шумихи. Ее забавляет, как пресса и люди пересказывают какие-то истории, с ней связанные, ей нравится быть у всех на устах. Это определенного рода работа, которую она ловко делает на протяжении многих десятилетий», - привел записи Стефановича сайт Дни.ру.