Ловкая Верка Сердючка с гастролями в Амстердаме восхитила известную журналистку

Андрей Данилко уже давно не приезжает в Россию с концертами. При этом он поддерживает дружеские отношения со многими селебрити. К примеру, артист дал понять, что время от времени созванивается с шоуменом Максимом Галкиным.

Тот, кстати, вместе с Примадонной и двойняшками Гарри и Лизой обосновался в Израиле. Данилко намекнул, что юморист даже жаловался ему на то, что он остался без съемок и рекламных контрактов. Пока Максим Галкин давал гастрольный тур по Израилю, а в сентябре собирается поехать с концертами в Новую Зеландию.

Не сидит без дела и Андрей Данилко, он успел слетать в Амстердам, выступив на одной из вечеринок. В своей авторской программе на YouTube Алена Жигалова оценила ловкость Верки Сердючки, которая нашла способ подзаработать на безбедную старость.

«Я тут прочитала новость, что Верка Сердючка, то есть Андрей Данилко, покинул Киев и поехал на гастроли в Амстердам. Там он выступал на какой-то вечеринке... где он пел свой единственный хит — Dancing Lasha Tumbai. А у меня вопрос, кто его выпустил? С какой миссией он поехал в Амстердам? Хотя он, скорее всего, выезжал в образе Верки Сердючки. Самое главное, Андрею Данилко вернуться на родину в том же образе», — отметила Алена.

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