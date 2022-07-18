«Ловите настроение»: после долгого перерыва Нюша вновь вышла на сцену

Семь месяцев назад певица Нюша родила второго ребенка. На днях она рассекретила имя сына – оно такое же необычное, как и у дочери артистки. Мальчика назвали Саффрон. Накануне Нюша заявила, что планирует вернуться на сцену, но о подробностях умолчала. А днем ранее знаменитость появилась в Саяногорске.

«Ловите наше настроение со вчерашнего концерта в Саяногорске», - написала Нюша.

Певица исполнила свои хиты, публика встретила ее с восторгом.