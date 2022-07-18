«Ловите настроение»: после долгого перерыва Нюша вновь вышла на сцену

Семь месяцев назад певица Нюша родила второго ребенка. На днях она рассекретила имя сына – оно такое же необычное, как и у дочери артистки. Мальчика назвали Саффрон. Накануне Нюша заявила, что планирует вернуться на сцену, но о подробностях умолчала. А днем ранее знаменитость появилась в Саяногорске.
«Ловите наше настроение со вчерашнего концерта в Саяногорске», - написала Нюша.
Певица исполнила свои хиты, публика встретила ее с восторгом.
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Напомним, последнее время Нюша с семьей жила в Дубае, там же она родила и второго ребенка. И только недавно артистка решила вернуться в Россию. Днем ранее ее муж, бизнесмен Игорь Сивов презентовал в Москве свою книгу, посвященную воспитанию детей.